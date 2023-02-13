Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın başlayacak!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları yarın start alacak. Son 16 turunun ilk iki karşılaşmasında yarın TSİ 23.00'te Milan, Tottenham'ı konuk edecek, Paris Saint-Germain ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda tur atlamayı başaran takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Tottenham, Milan deplasmanında
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Milan'ın Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 23.00'te San Siro'da oynanacak.
Milan, E Grubu'nu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayacak 2'nci sırada tamamladı. Tottenham ise D Grubu'nu 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla grup lideri olarak noktaladı.
Karşılaşma öncesinde deplasman ekibinde eksikler dikkat çekiyor. İngiliz ekibinde kaleci Hugo Lloris, orta saha Yves Bissouma ve Rodrigo Bentancur sakatlıkları dolayısıyla; Pierre Emile-Hojbjerg ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ev sahibi Milan'da ise sakatlıkları süren Mike Maignan, Fikoyo Tomori, Ismael Bennacer ve Alessandro Florenzi, bu karşılaşmada takımını yalnız bıracak.
PSG, Münih'i ağırlayacak
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun bir diğer eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, yarın Bayern Münih ile Parc Des Princes'te karşı karşıya gelecek.
PSG'de taraftarlar, pazar günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde tesislere giden yolda toplanarak oyuncuları yuhaladı. Fransız ekibinde üst üste gelen kötü sonuçların yanı sıra sakatlıklar da teknik heyeti düşündürüyor.
PSG'de sakatlığı dolayısıyla son 3 maçı kaçıran yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Bayern Münih karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Fransız oyuncunun durumu bugün gerçekleştirilecek son antrenman öncesinde kesinlik kazanacak. Son oynanan Monaco maçında forma giymeyen Lionel Messi'nin ise Bayern Münih karşısında sahada olması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda oynanacak olan karşılaşmalar ve tarihleri şu şekilde:
14 Şubat Salı
23:00 Milan - Tottenham
23:00 PSG - Bayern Münih
15 Şubat Çarşamba
23:00 Club Brugge - Benfica
23:00 Dortmund - Chelsea
21 Şubat Salı
23:00 Liverpool - Real Madrid
23:00 Eintracht Frankfurt - Napoli
22 Şubat Çarşamba
23:00 Leipzig - Manchester City
23:00 Inter - Porto
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