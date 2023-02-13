Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın başlayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları yarın start alacak. Son 16 turunun ilk iki karşılaşmasında yarın TSİ 23.00'te Milan, Tottenham'ı konuk edecek, Paris Saint-Germain ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda tur atlamayı başaran takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Tottenham, Milan deplasmanında

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Milan'ın Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 23.00'te San Siro'da oynanacak.

Milan, E Grubu'nu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayacak 2'nci sırada tamamladı. Tottenham ise D Grubu'nu 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla grup lideri olarak noktaladı.

Karşılaşma öncesinde deplasman ekibinde eksikler dikkat çekiyor. İngiliz ekibinde kaleci Hugo Lloris, orta saha Yves Bissouma ve Rodrigo Bentancur sakatlıkları dolayısıyla; Pierre Emile-Hojbjerg ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi Milan'da ise sakatlıkları süren Mike Maignan, Fikoyo Tomori, Ismael Bennacer ve Alessandro Florenzi, bu karşılaşmada takımını yalnız bıracak.

PSG, Münih'i ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun bir diğer eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, yarın Bayern Münih ile Parc Des Princes'te karşı karşıya gelecek.

PSG'de taraftarlar, pazar günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde tesislere giden yolda toplanarak oyuncuları yuhaladı. Fransız ekibinde üst üste gelen kötü sonuçların yanı sıra sakatlıklar da teknik heyeti düşündürüyor.

PSG'de sakatlığı dolayısıyla son 3 maçı kaçıran yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Bayern Münih karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Fransız oyuncunun durumu bugün gerçekleştirilecek son antrenman öncesinde kesinlik kazanacak. Son oynanan Monaco maçında forma giymeyen Lionel Messi'nin ise Bayern Münih karşısında sahada olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda oynanacak olan karşılaşmalar ve tarihleri şu şekilde:

14 Şubat Salı

23:00 Milan - Tottenham

23:00 PSG - Bayern Münih

15 Şubat Çarşamba

23:00 Club Brugge - Benfica

23:00 Dortmund - Chelsea

21 Şubat Salı

23:00 Liverpool - Real Madrid

23:00 Eintracht Frankfurt - Napoli

22 Şubat Çarşamba

23:00 Leipzig - Manchester City

23:00 Inter - Porto