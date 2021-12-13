AjansHaber.com.tr Spor Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi skandalı!

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi skandalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son son 16 turu kuraları çekildi. Ancak kura çekiminde yaşanan "teknik" bir hata nedeniyle, kulüplerin itirazı sonrası kura çekiminin iptal edildiği açıklandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 17.00'da tekrarlanacak.

Konuyla ilgili UEFA'nın resmi twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik bir sorundan sonra, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kurasında maddi bir hata meydana geldi"

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yaşanan skandal sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan "teknik hata" sosyal medya kullanıcıları tarafından, kura çekiminin manipüle edildiği şeklinde yorumlara neden oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi skandalı!
Formula 1'de Verstappen şampiyon oldu
Kevin Durant 51 sayıyla sezonun en yüksek skoru
Mercedes kaybedilen şampiyonluğu mahkemeye taşıyor
Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya 2'ncisi!
Beşiktaş 5 maç sonra kazandı