Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi skandalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son son 16 turu kuraları çekildi. Ancak kura çekiminde yaşanan "teknik" bir hata nedeniyle, kulüplerin itirazı sonrası kura çekiminin iptal edildiği açıklandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 17.00'da tekrarlanacak.

Konuyla ilgili UEFA'nın resmi twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik bir sorundan sonra, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kurasında maddi bir hata meydana geldi"

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.