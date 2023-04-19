Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçları bugün başladı. Eflatun Beyazlılar ilk maçı 2-0 kazanırken, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu. Milan ilk maçını kendi sahasında elde ettiği skor avantajı ile Napoli deplasmanına çıktı.

Chelsea - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde 2-0'lık rövanşta Real Madrid, Stamford Brigde'te Chelsea ile karşılaştı.

Eflatun beyazlılar 58 ve 80'de Rodrygo'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Yarı finale yükselen Real Madrid, Bayern Münih - Manchester City eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

Napoli - Milan

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali iki İtalyan ekibinin kapışmasına sahne oldu. Milan, ilk maçta rakibi Napoli'yi sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Milan, toplamda 2-1'lik skorla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi.

Maçta goller; 43. dakikada Olivier Giroud ve 90+3'te Victor Osimhen'den geldi.

16 yıl sonra

Milan, en son 16 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

2007'de son yarı finalini oynayan Milan, finale kadar yükselmiş ve Liverpool'u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Yarı finale yükselen Milan, Inter-Benfica eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

Yarı Final Müsabakaları Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.