Şampiyonlar Ligi'nde Haaland şov!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanan maçlarla başladı.

Manchester City 1-1'in rövanşında sahasında RB Leipzig'i konuk etti. İngiliz ekibi 22, 24, 45+2, 54, 57'de Haaland, 49'da İlkay Gündoğan' ve 90+2'de Kevin de Bruyne golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Haaland'ın rekor gecesi

Geceye damga vuran isim City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland oldu. 22 yaşındaki oyuncu bir gecede 5 rekor birden kırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Almanya'nın Leipzig takımıyla oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ağları sarsarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.