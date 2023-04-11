Şampiyonlar Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. İngiltere Premier lig devi Manchester City, Alman devi Bayern Munih’i konuk etti.

Maçta goller; 27. dakikada Rodri, 70. dakikada Bernardo Silva ve 76. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak.

Haaland'dan 45. gol

Bu sezon resmi maçlarda 45 gol atan Erling Haaland, tarihte bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

Inter deplasmanda kazandı

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir başka Portekiz temsilcisi Porto'yu eleyen Inter ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Inter üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 51. dakikada Barella'nın kafa vuruşu ve 82. dakikada Lukaku'nun penaltısıyla geldi.

Eşleşmenin rövanşı 19 Nisan'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Inter elerse İtalyan finalist garanti

Inter, Benfica eşleşmesinde ikinci maçta hata yapmazsa yarı finale yükselecek.

Bu durumda, Milano ekibi Napoli-Milan eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak ve bir İtalyan ekibi finalde yer alacak.