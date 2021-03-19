Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İstanbul'da oynanacak final öncesi kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İstanbul'da oynanacak final öncesi kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.
2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City - Borussia Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Liverpool
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih - Paris Saint-Germain / Manchester City - Borussia Dortmund
Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea
Final maçı İstanbul'da
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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