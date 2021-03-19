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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İstanbul'da oynanacak final öncesi kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İstanbul'da oynanacak final öncesi kura çekimini Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bayern Münih - Paris Saint-Germain / Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea

Final maçı İstanbul'da

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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