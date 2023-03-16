Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bugün oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı.

Geçen senenin finalistleri sonra 16 turunda karşı karşıya geldi. Deplasmanda 5-2 galip gelen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Jürgen Klopp'un Liverpool'unu ağırladı. Mucizeye ihtiyacı olan Liverpool deplasmanda da Real Madrid'e 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Real Madrid'in golünü 78. dakikada Karim Benzema kaydetti.

İtalyan temsilcisi Napoli ilk maçında deplasmanda Frankfurt'u 1-0 yendiği maçın rövanşında kendi evinde rakibini 3-0 yenerek galip geldi.

Napoli'nin gollerini 45., 53. dakikalarda Victor Osimhen, 64. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski kaydetti.

Çeyrek Final'e çıkan takımlar

Napoli, Real Madrid, Benfica, Chelsea, Bayern Munich, Milan, Manchester City, Inter

Çeyrek Final kuraları ne zaman çekiliyor? Maçlar ne zaman oynanacak?

Çeyrek Final maçlarının kuraları 17 Mart'ta çekilecek. Çeyrek final mücadelesine kalan takımlar ilk maçlarını 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlarını ise 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynayacak.