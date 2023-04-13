Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları oynandı

Kupa'nın kralı hata yapmadı

Real Madrid ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

İlk yarı 20 dakikası golsüz geçilen maçta Real Madrid, 21. dakikada Karim Benzema'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ev sahibi ekip, 74. dakikada Marco Asensio'nun kaydettiği golle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek avantajlı skoru elde etti.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 18 Nisan Salı günü Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge'de oynanacak.

Milan rövanş öncesi avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan, Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Milan maçı 1-0 kazandı.Maçta gol; 40. dakikada Bennacer'den geldi.

Napoli'de 2 isim rövanşta yok

Napoli'de Anguissa kısa süre içinde gördüğü 2 sarı kartla kırmızı kart gördü ve rövanş maçında görev alamayacak.

Diğer taraftan stoper oyuncusu Kim Min-jae de maçta gördüğü sarı kartla rövanş maçında takımını yalnız bırakacak.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Salı günü oynanacak.