Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi'ni yayınlayacak kanal belli oldu

Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Ajansspor'un haberine göre, Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.

Saran Group'un UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldığı kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı bir süredir merak konusu olmuştu. Habere göre, Saran Group UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Buna göre, canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran konu ile ilgili şunları söyledi:

“Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her zaman en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

BEIN SPORTS'TA YAYINLANIYORDU

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları geçtiğimiz sezonlarda Bein Sports ekranlarında yayınlanıyordu.