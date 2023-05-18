Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç tesadüf!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final müsabakaları tamamlandı ve finalistler belli oldu.

İtalyan ekibi Inter ve İngiliz ekibi Manchester City, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

2005 yılında yine İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en zevkli finallerinden biri olarak hatırlanan Milan-Liverpool maçı 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmış ve penaltılarda kupayı Liverpool kazanmıştı.

Tam 18 yıl sonra yine İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmada dikkat çeken bir tesadüf yaşanacak. İstanbul'da finali yine bir İngiliz ve İtalyan takımı oynayacak.

Spor otoritelerince Manchester City'nin mutlak favori olarak görüldüğü final maçı 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.