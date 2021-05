Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı?

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından, finale kalan Manchester City ile Chelsea başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen UEFA, insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Manchester City-Chelsea maçının Londra Wembley'e taşınması gündemde olup, geçen sene de pandemi yüzünden İstanbul'da yapılamayıp Portekiz'e taşınan finalin bu kez 2023 yılına ertelenmesi teklifi bekleniyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek. İngiliz medyası konuyla ilgili her gün çarşaf çarşaf haber yaparken, UEFA içindeki İngiliz lobi faaliyetlerinin de son derece arttığı öğrenildi.

Mail on Sunday, finalin İstanbul'da oynanması, Wembley'de oynanması ya da Lizbon gibi başka bir Avrupa şehrinde oynanması olasıklarına dair yazmıştı..

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 gün önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'nin risk gruplarına göre ayırdığı ülkeler... Türkiye "Kırmızı" kategoride...