Şampiyon takımın hocasına 2 yıl daha sözleşme!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu getirmesiyle birlikte psikolojik üstünlüğü kaptırmıştı.

Sarı-kırmızılı camiada Erden Timur'un da yönetimden ayrılmasıyla moraller bozulurken, yönetimdeki bazı isimlerin "Şampiyonluk yaşamış bir camia olarak, spor manşetlerinde geriye düşmemeliyiz. Taraftarımız günlerdir Jose Mourinho'nun imza törenini izlemek zorunda kalıyor." demesi üzerine Dursun Özbek ve kurmayları yeni bir karar aldı.

Okan Buruk'a imza töreni

Galatasaray'da üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk için yeni sözleşme açıklaması geldi.

Sarı-kırmızılı takım, başarılı teknik adam için cuma günü görkemli bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Okan Buruk'un 2 yıllık sözleşme imzalaması ve maaşında da belirgin bir artış yapılması bekleniyor.

Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.