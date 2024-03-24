Şampiyon Fenerbahçe Opet!

Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."