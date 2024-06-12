AjansHaber.com.tr Spor Şampiyon Fenerbahçe Beko!

Şampiyon Fenerbahçe Beko!

Final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile karşılaştı. 

Mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi. Uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. 

Sarı-lacivertliler seriyi 3-1'e getirerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Beko 11. şampiyonluğunu kazandı. 

Anadolu Efes 16 şampiyonlukla lig tarihinde zirvede yer alıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Filenin Sultanları yarın Tayland'la karşı karşıya!
Milli takım Polonya'ya mağlup!
Dünya devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!
Galatasaray'da gündem kulüp taşınmazları!
Fenerbahçe'nin kamp takvimi belli oldu
Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek!
Şampiyon Fenerbahçe Beko!