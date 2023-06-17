AjansHaber.com.tr Spor Şampiyon Anadolu Efes!

Şampiyon Anadolu Efes!

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşamıştı.

Anadolu Efes, Süper Lig’de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yaylım ateşi!
İtalyan yıldız dev teklife 'evet' dedi!
Cimbom'da transfer konusunda hareketli saatler!
Trabzonspor'dan ilk transfer bombası!
Letonya - Türkiye! Muhtemel 11'ler
Cimbom'un ilk transferi belli oldu!
Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması!