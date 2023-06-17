Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşamıştı.

Anadolu Efes, Süper Lig’de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamıştı.