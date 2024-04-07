Türkiye’nin en genç muhtarı Samet Koyun kimdir? Samet Koyun kaç yaşında?
31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya’nın Domaniç ilçesinde rakiplerinin geride bırakarak genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun göreve başladı. Peki, Türkiye’nin en genç muhtarı Samet Koyun kimdir? Samet Koyun kaç yaşında?
Kütahya’nın Domaniç ilçesi Hisar Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde mevcut muhtar Cahit Demiröz, yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Yerine 2 bin nüfuslu, ilçe merkezinin en büyük mahallesi olan Hisar mahallesini yönetmek için 11 kişi aday oldu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtarlık için yarışan 11 aday arasından Samet Koyun muhtar olarak seçildi. Peki, Türkiye’nin en genç muhtarı Samet Koyun kimdir? Samet Koyun kaç yaşında?
Samet Koyun kaç yaşında?
Lise mezunu olan Samet Koyun 18 yaşındadır. Samet Koyun, aday olacağı zaman genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisine inanmadığını söyledi.
Koyun, Türkiye’nin en genç muhtarı olması ile ilgili şöyle konuştu:
"Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kendimi Domaniç'in en genç muhtarı sanıyordum ama Türkiye'nin en genç muhtarıymışım. 'Gençsin, yapamazsın.' diyenler oldu ama ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayım. Sloganımız 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'tı. Bunu da sağlayacağım ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğim."
Samet Koyun kaç oyla muhtar seçildi?
18 yaşındaki Samet Koyun, 160 oyla diğer 10 adayı geride bıraktı.
Çok heyecanlı olduğunu ifade eden genç muhtar Samet Koyun, “Beni destekleyenler Fatih'in İstanbul’u fethettiği yaşta olduğumu söyledi. İyi bir seçim dönemi geçirdik. 11 adayın olduğu seçim 8 oy farkla kazandım. Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım” dedi.
Hisar mahallesine 2009’dan beri 3 dönem muhtarlık yapan Cahit Demiröz, 18 yaşındaki Samet Koyun’a görevi devretti.
Samet Koyun'u cesaretinden dolayı kutlayan Demiröz, "Kendisine başarılar diliyorum. Ağabeyi olarak her zaman yardımcı olacağımı belirtmek isterim. Domaniç'e ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.