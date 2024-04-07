Türkiye’nin en genç muhtarı Samet Koyun kimdir? Samet Koyun kaç yaşında?

Samet Koyun kaç oyla muhtar seçildi?

18 yaşındaki Samet Koyun, 160 oyla diğer 10 adayı geride bıraktı.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden genç muhtar Samet Koyun, “Beni destekleyenler Fatih'in İstanbul’u fethettiği yaşta olduğumu söyledi. İyi bir seçim dönemi geçirdik. 11 adayın olduğu seçim 8 oy farkla kazandım. Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım” dedi.

Hisar mahallesine 2009’dan beri 3 dönem muhtarlık yapan Cahit Demiröz, 18 yaşındaki Samet Koyun’a görevi devretti.

Samet Koyun'u cesaretinden dolayı kutlayan Demiröz, "Kendisine başarılar diliyorum. Ağabeyi olarak her zaman yardımcı olacağımı belirtmek isterim. Domaniç'e ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.