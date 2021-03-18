Samatta'yı kahreden ölüm!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı yıldızı Mbwana Samatta, memleketinden gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Samatta, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin vefat etmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Ligi ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, devlet başkanı John Magufuli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir gün önce Tanzanya'nın eski başkenti Darüsselam'da hayatını kaybeden Magufuli'nin ne sebeple öldüğü bilinmiyor. 61 yaşındaki John Magufuli'nin zamansız ölümü nedeniyle ülke genelinde 14 günlük yas ilan edildi.

SAMATTA: 'ALLAH'A DUA EDİYORUM'

2020 Ekim ayındaki seçimleri kazanıp 2. kez iktidara gelen merhum devlet başkanının vefatına ilişkin Samatta'dan duygu yüklü paylaşım geldi. Samatta, 'Seni her zaman hatırlayacağız yaşlı adam. Allah'a huzur içinde yatman için dua ediyorum. Bizi kederli ve perişan halde bıraktın. Sevgili Tanzanyalılar, bu yas döneminde birlik olmayı ihmal etmeyelim.' dedi.