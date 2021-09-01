AjansHaber.com.tr Spor Samatta Royal Antwerp'e kiralandı

Samatta Royal Antwerp'e kiralandı

Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'yı Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiraladı.
Samatta Fenerbahçe

Fenerbahçe, golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e kiraladı. 

Fenerbahçe'nin yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta’ya başarılar dileriz."

23 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 6 gol attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Samatta golle tanışamadı. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TVF Başkanı Üstündağ: Meryem Boz takıma katıldı
Cristiano Ronaldo'nun bonservis bedeli açıklandı
Milli okçular Cüre ve Korkmaz gümüş madalya aldı
Türkiye’nin rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Milli Takım zorlu Karadağ sınavında
Falcao'nun Galatasaray macerası sona erdi