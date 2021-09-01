Samatta Royal Antwerp'e kiralandı

Fenerbahçe, golcü futbolcusu Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e kiraladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta’ya başarılar dileriz."

23 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 6 gol attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Samatta golle tanışamadı.