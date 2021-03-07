Samandıra'da beğenilmedi, transferin gözdesi oldu

Sarı lacivertlilerin Zorya Luhansk’a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh’in menajeri, futbolcusunun Fenerbahçe’ye geri dönmek istemediğini açıkladı, çok sayıda kulübün İranlı golcünün peşinde olduğunu vurguladı.

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ta başarılı bir sezon geçiren Allahyar Sayyadmanesh, kariyerine Süper Lig dışında devam etmek istiyor. İranlı futbolcunun menajeri Behrad Talebi, yaptığı açıklamada “Allahyar yazın kesinlikle Fenerbahçe'ye dönmeyecek” dedi.

"Böyle devam ederse büyük kulüplere gider"

Sarı lacivertli kulübün sezon başında satın alma opsiyonuyla Zorya’ya kiraladığı 19 yaşındaki forvet son olarak “şubat ayının futbolcusu” seçilmişti. Football.ua'da yer alan habere göre oyuncunun performansına vurgu yapan Talebi, “Böyle oynamaya devam ederse büyük kulüpler onu transfer etmek isteyecek. Allahyar bu seviyede oynayan en genç İranlı futbolcu” ifadelerini kullandı.

"Shakhtar maçından sonra telefonlar susmadı"

Menajer Talebi şöyle devam etti: “Shakhtar'la oynanan maçtan sonra Zorya'ya Sayyadmanesh ile ilgili çok sayıda arama yapıldığını söyleyebilirim. Ancak sizi temin ederim ki bir yıl daha burada kalacak. Luhansk kulübünü, ancak takımı için para kazandırmak istiyorsa terk edecek. Allahyar Zorya'da oynamayı seviyor. Teknik direktör, oyuncular ve koşullardan gerçekten memnun. Burada kendini iyi hissediyor.”

9 LİG MAÇINDA 2 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Premier Ligi’nin "şubat ayında en iyi futbolcusu” seçilmişti. Takımı ile 9 lig maçına çıkan genç yıldızın 2 gol, 2 sisti bulunuyor. Allahyar ayrıca, Zorya’nın UEFA Avrupa Ligi’nde Leicester City’yi 1-0 yendiği maçta da galibiyet golünü atarak adından söz ettirmişti.

Fenerbahçe 750 bin Euro'ya aldı, 1.5 milyon Euro'ya kiraladı

İranlı oyuncuyu İstiklal takımından 750 bin Euro’ya alan Fenerbahçe 2019-20 sezonunda İstanbulspor’a kiralamıştı. Sarı lacivertli takımda bir türlü göze giremeyen genç golcü bu sezon da hiçbir resmi maçta şans bulamadan 1.5 milyon Euro'ya Ukrayna ekibine kiraladı. Zorya'nın anlaşmaya göre Allahyar'ı 3.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.