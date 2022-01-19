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Sallai'den Fenerbahçe'ye mesaj!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Roland Sallai, sarı-lacivertli takımın Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına alev emojisi gönderdi.

Roland Sallai'den Fenerbahçe'ye mesaj var...

Bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu konuşulan Sallai'den dikkat çeken bir hareket geldi. Macar futbolcu, Fenerbahçe'nin Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına alev emojisi gönderdi.

Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Sallai, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'ta forma giyiyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusunun tahmini bonservis bedeli 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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