Salih Uçan bombası! İtalyan ekibiyle anlaştı

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın Serie A ekibi Lazio ile anlaştığı ileri sürüldü.

İtalyan basınındaki iddialara göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan Serie A devi Lazio ile prensip anlaşmasına vardı.

Roma'da forma giymişti

Başarılı futbolcu daha önce Roma ve Empoli takımlarında forma giymişti. 1.82'lik merkez orta saha oyuncusu Lazio'ya imza atarsa eski takımı Roma'nın ezeli rakibine gitmiş olacak.

29 maçta forma giydi

30 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlılarda 29 maça çıktı, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Salih Uçan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.