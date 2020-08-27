Fatih Portakal'a aşı tepkisi

ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde görevi bıraktığını açıkladı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında Portakal'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı aşı provokasyonuyla ne yapmaya çalıştığını yazdı. Tuna yazısında, "Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı. Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?" ifadelerine yer verdi.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'de ana haber sunuculuğundan ayrılan Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı aşı provokasyonuyla ne amaçladığını yazdı.

İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

Eleman birdenbire "Ne yapmaya çalışıyorum" sorusunun cevabını aramaya koyulmuş.

Öyle diyor...

Demek onca yıl ne yaptığını bilmeden malum "kitleye" algı operatörlüğü yapmış!

Doğayla olabildiğine bütünleşecekmiş. Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhunu ve bedenini dengeleyecekmiş. Nirvana'ya erişecek zahir...

Lakin eli ayağı ayrı oynuyor!..

O kadar ki, "Almanya'nın geliştirdiği 'corona' aşısında deneylerin bir ayağı Türkiye'de yapılacak" haberi üzerine gündüz gözüyle şu tweeti atmış:

"Biz denek miyiz? Deneğiz! Ya yan etkileri görülüp istenmeyen sonuçlar yaşanırsa bunun hesabı nasıl verilecek..."

Bununla da yetinmemiş, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı da etiketleyip hiç utanmadan sormuş: "Doğru mudur?"

Maksadı takipçilerini alevlendirmek!

Alevlenecekler ki kaptırıp gitsinler: "Vay bu AKP bizi denek yapacak!.."

"Vay biz fare miyiz?"

"Vay ekonomiyi düzeltmek için Erdoğan bizi kobay olarak ilaç firmalarına satacak!.."

Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı.

En azından bir arama motoru marifetiyle aşı sürecindeki bilimsel yöntemi öğrenmeye çalışırdı...

Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?