Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!" paylaşımında bulunarak saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.