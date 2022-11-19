Saldırgana yardım ettiği gerekçesiyle 5 şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye’ye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.



Saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Yeni gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.



Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.