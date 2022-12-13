Saldırdığı sağlık çalışanları hayatını kurtardı!

Gaziantep’te sağlıkta şiddet olaylarının sonu gelmiyor. Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde meydana gelen olayda, 5 sağlık çalışanı darp edildi. İddiaya göre bir hastanın muayenesi sırasında yaşanan olayda, danışmada bulunan sağlık görevlisi ve güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 personel darp edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi hastanede çalışan meslektaşları tarafından yapıldı, yaralılar Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırganı yine sağlık çalışanları kurtardı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Hastane acil servisine ayakta giriş yapan kadın, acil serviste görevli hemşire Z.B. ile tartıştı. Başka bir hastaya müdahale eden hemşire Z.B.ye Neşet B. isimli kadının saldırması üzerine babası ve akrabaları hastane personeline saldırdı. Arbede sırasında hastanın babası Hasan B. kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastane personeli mavi ve beyaz kod vererek hastaya müdahale etti. Bir yandan saldırı devam ederken hastane personeli canını dişine takarak hastayı hayata döndürdü.

Hasan B. ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne sevk edilirken, hasta yakınlarının kalabalık akraba grubu tarafından taşlı sopalı saldırı gerçekleşti. Olay sırasında Hemşire Z.B., güvenlik görevlisi İ.T., Tıbbi Sekreter M.A., Güvenlik görevlisi M.İ., Röntgen Teknikeri M.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.