"Sakura" Japonya'nın ilkbahar başlangıcı simgesi

Sakura, samuraylar için farklı anlam taşımaktadır. Samurayların kendi dünyasında adeta bir rehber görevi görmektedir. Kiraz çiçekleri, olası bir savaş sırasında her an ölümü akıllarına getirmekte ve bu ağaca olduğundan farklı bir anlam yüklemektedirler.