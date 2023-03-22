"Sakura" Japonya'nın ilkbahar başlangıcı simgesi
Japonya'da ilkbaharın başlangıcının simgesi kabul edilen "sakura" ağaçlarının çiçeklenmesiyle sokak ve parklar renklendi.
''Kiraz Çiçeği'' anlamına gelen Sakura, meyve vermeyen bir tür kiraz ağacının çiçeğidir. Bu güzel kiraz çiçekleriyle ünlü Japonya’da 200’den fazla sakura çeşidi olduğu bilinmektedir.
Sakuralar Japonya’da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha en güzel halindeyken dallarından düşmeye başlar ve toprakla buluşurlar. Bu yüzden çiçekler Japon felsefesi ve edebiyatında ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.
Sakuralar, Japon kültüründe mükemmel güzelliği ve aynı zamanda hızlı ve acısız ölümü de ifade eder.
Sakura, samuraylar için farklı anlam taşımaktadır. Samurayların kendi dünyasında adeta bir rehber görevi görmektedir. Kiraz çiçekleri, olası bir savaş sırasında her an ölümü akıllarına getirmekte ve bu ağaca olduğundan farklı bir anlam yüklemektedirler.