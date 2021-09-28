Sakıp Ağa Olsa Öder Miydi?

Doğalgaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları nedeniyle elektrik fiyatları yurttaşın cebini yakıyor.

Vatandaşlar bir yandan zaten ödenemez duruma gelen faturalarla boğuşurken, bir yandan da elektrik dağıtım şirketlerinin faturalarda yaptığı hatalarla uğraşıyor. Elektrik aboneleri yaşadıkları bu sorunları sosyal medyada dile getiriyor.

@ayedasdestek ekte iki fatura mevcut sizlerinde gordugu gibi iki faturaninda baslangic tarihleri ayni , 712,94 tl lik faturayi odememe rağmen ödeme yapilmamis gibi ikinci faturaya ayni tarih araligi girilmistir , SEVGİLİ AYEDAŞ , bu soygun degilde nedir . pic.twitter.com/lezThI4VTf — Ugur kangal (@KangalUgur) May 4, 2021

Böyle fatura mı olur Sabancı. Neden detay gösteremiyorsunuz.Nasıl somürdügünüzü görmemizden mi utanıyorsunuz.Kesilen her faturadaki hak etmediğiniz bu paralar kursağınızda kalsın.Allah yedirmesin.Yeter artık ya.#Ayedas pic.twitter.com/1MicfBMsk8 — İsmail Geçici (@Singlefighter34) April 30, 2020

Asgari ücretin 4’te 1’i faturalara

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun hesaplamasına göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik, doğalgaz, su ve internet dahil tüm aylık faturalarının tutarı 760 TL’yi bu da asgari ücretin yüzde 26’sına tekabül ediyor. Son olarak Temmuz’da gelen yüzde 15’lik zammın ardından gönderilen elektrik faturaları, tüketicilerin ortak şikayeti haline geldi.

2019 Ocak’tan bu yana toplamda yüzde 33 zamlanan faturalar karşısında pek çok kişi tatilde olmasına ve evde elektrik kullanmamasına rağmen neredeyse iki katına çıkan faturalardan dertli olduğunu sosyal medyada dile getirdi.

Enerji uzmanları da geçen yılın Temmuz ayında 57 kuruş olan birim fiyatının bu yıl 74 kuruşa çıkarıldığını belirtiyor.