Sakık’a, Meclis’ten çıkarma cezası

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında başlayan gerginlik ceza ile sonuçlandı. Partisi adına bir konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin konuşmasının ardından HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartışmaya girdi.

Yaşanan gerginliğin ardından Çelebi’ye küfrederek Genel Kurul Salonu’ndan çıkan Sakık’a oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ilk olarak sözlü uyardı. Oturuma ara veren Bozdağ, tutanakları isteyerek Sakık’ın küfür edip etmediğini kontrol etti.

Tekrar oturumu açan Bozdağ, “Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, TBMM İçtüzüğün 163. maddesi kapsamında, milletvekiline hakaret suçundan dolayı Meclisten geçici uzaklaştırma cezası verilir” dedi.

Ardından Sakık’ın küfür ettiğinin tutanaklardan tespit edildiğini belirten Bozdağ, 2 oturum Meclis’ten çıkarılma cezası verildiğini açıkladı.