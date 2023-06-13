Sakarya'da zincirleme trafik kazası!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde taksi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sultan Abdülhamit Han Caddesi'nde seyreden 54 KB 649 ve 54 KD 340 plakalı otomobiller ile 54 T 3524 plakalı taksi, kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 54 KD 340 plakalı otomobilin sürücüsü İsa M. ile taksideki 2 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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