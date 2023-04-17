Sakarya'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Sakarya dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi ile Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram 286 gram bonzai, 155 gram eroin, 29 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.