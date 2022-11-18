Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mağara Mahallesi'ndeki bir ikamette N.D. ve M.D. isimli kişilerin uyuşturucu imali ile ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekipleri ve uyuşturucu arama köpeğinin katıldığı operasyonda, söz konusu ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Ekipler, 4 kilogram kubar esrar, 250 gram kenevir tohumu, bir esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 7 av tüfeği mühimmatı ele geçirdi.

N.D. ve M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.