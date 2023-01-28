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Sakarya'da fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı evin çatısı yerinden sökülerek yol kenarına düştü.

Kayacık Mahallesi'nde etkisini artıran rüzgar sebebiyle 2 katlı evin çatısı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, evde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin araştırması sonucu, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Yol kenarına düşen çatı, iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

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