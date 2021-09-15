Sakarya'da corona virüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

Sakarya'da bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 2 hafta önce Covid-19 tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Katıöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Katıöz'ün cenazesi bugün görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderilecek.