Sakarya'da 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi

Karasu Kaymakamlığının talimatıyla belediye ekipleri, ilçedeki gazinolar bölgesine gitti.

Ekipler, 8 gazino ve 1 restoranı mühürledi. İşletmeler, 30 gün faaliyetten men edildi.

Zabıta ekipleri de sahiplerini bilgilendirdikleri işletmeleri mühürledi.

Çalışmanın, 25 Kasım'da "fuhşa aracılık ve yer temini"ne yönelik düzenlenen, 49 Özbekistan, 8 Azerbaycan ve 4 Türkmenistan uyruklu kadının yakalandığı ve 5 kişinin tutuklandığı operasyon sonrasında, Kaymakamlık kararıyla yapıldığı belirtildi.