Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcığolu Bulvarı'ndaki kavşağa aynı anda giren iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin refüje çıkarak ters dönmesi yer alıyor.

Serdivan Belediyesi önündeki kavşaktan dönen elektrikli scooter kullanıcısına hafif ticari aracın çarpması da kameralar tarafından kaydedildi.

Erenler ilçesinde ise beton künk yüklü vincin yol kenarında park halindeki kamyona çarpması kameralara yansıdı. Kayıtlarda, vincin çarptığı kamyonun yol kenarındaki işletmenin giriş kapısına çarptığı ve o sırada bölgede bulunan vatandaşın panik yaşadığı görülüyor.

Kocaeli'deki görüntülerde, bir kamyonun bağlantı yolunda virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi ve araçtan dökülen yük nedeniyle yolun ulaşıma kapanması yer alıyor.