Sakarya gaz sahasında büyük hazırlık

Dönmez "Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" dedi.