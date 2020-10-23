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Sakarya gaz sahasında büyük hazırlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40’a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz. dedi.

Dönmez "Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" dedi.

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