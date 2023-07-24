Saiss'ten Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Tek sorun teknik direktör

Foot Mercato internet sitesine konuşan Saiss, "Sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi. Beşiktaş'tan ayrılma kararımın kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş. O geldiğinden beri, kendi kendime böyle bir insana güvenemeyeceğim için gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile yaşadığı problemin Dünya Kupası'nda başladığını kaydeden Saiss, "Bazı şeyler için beni suçladı. Yaptığım şeye katılmıyorsan sorun değil ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp farklı şeyler sonra da yüzüme aksini söyleyemezsin. Ülkem için sakatken yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra bire bir konuşmamızda bana iyi oynadığımı ve kendisinin de aynı şeyi yapacağını söyledi." iddiasında bulundu.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.