Kalpazanlık arttı, Japonya 21 yıl sonra madeni para bastı

Japonya, sahteciliğin artması dolayısıyla 21 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz Pazartesi günü yeni "500 yen" madeni para basmaya başladı.

Ülkede özellikle madeni paralarda son dönemde artan sahtecilik Japon hükümetini yeni paralar basmaya zorladı. Önceki 500 Yen'lere benzeyen yeni madeni paralar sahteciliğe karşı iki renkli olarak basılıyor. Ayrıca paranın iç kenarlarına gravürlere yer verildi.

Japonya Maliye Bakanlığı, Mart ayındaki mali yılın sonuna kadar 200 milyon yeni madeni para basmayı planlarken, şu anda dolaşımda olan yaklaşık 5 milyar 500 yen madeni paralar bir süre daha kullanılabilir olacak.

Hükümet başlangıçta yeni madeni paraları 2021 mali yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle tren istasyonlarındaki bilet makineleri ve bankamatiklerdeki geciken güncellemeler madeni paraların piyasaya geç sürülmesine neden oldu.

Japonya ayrıca 2024'te yirmi sonra ilk kez yeni banknotlar çıkarmayı da planlıyor.

Kaynak: Kyodo News