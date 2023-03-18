AjansHaber.com.tr Yaşam Sahte kimlikle bankalardan kredi çektiler!

Sahte kimlikle bankalardan kredi çektiler!

Denizli'de, sahte kimlikle 27 ildeki banka şubelerinden 47 kişi adına kredi çektiği belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimliklerle bankalardan kredi çektiği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Denizli, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler A.P. (61), H.K. (62), N.B. (52), B.O. (64), T.K. (45), İ.T. (26) ve O.G. (51) gözaltına alındı.

Denizli'ye getirilen 7 zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, 27 ildeki banka şubelerinden 47 kişi adına toplam 3 milyon 711 bin lira kredi çektiği tespit edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Selde kaybolan anne-kızı bin kişilik ekip arıyor!
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 19 tutuklu
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışa dikkat!
Fahiş kira artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı
Büyükçekmece Gölü alarm veriyor!
Kahramanmaraş'ta deprem!
İzmir'de inşa edilen 4 bin 602 konut tamamlandı!