Sahte içkiden ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi

Türkiye genelinde sahte içki ölümleri son bulmuyor. 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden 17 kentte 62 kişi hayatını kaybederken bir acı haber de Mersin'den geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde, kendi ürettikleri sahte alkolden etkilenerek hastaneye başvuran 5 kişiden 57 yaşındaki Ali E., tedavi gördüğü Mut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Necati Y. bugün hayatını kaybederken, A.A.'nın da beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanede yatan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.