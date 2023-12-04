Sahte dekontla 30 kişiyi dolandırdı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten alınan cep telefonu, oyun konsolu ve bilgisayar gibi istenmeyen parasını banka yoluyla yapılan araştırmalara dayanarak sahte dekont düzenleyerek satıcıları dolandırdığı iddia edilen GA'nın (36) yakalanması için başlatıldı.

Aynı girişte 30 kişinin dolandırıldığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen GA'nın, 30 kapsamlı dolandırıcılık dosyasından aranma kaydı olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.