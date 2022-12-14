Bilginer'in başrolünde olduğu dizi Disney Plus'ta yayımlanacak

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı ve kendisine Emmy ödülü kazandıran dizi, Şahsiyet'in 2. sezonu geliyor. Disney Plus Türkiye ile bir sezon daha macerasına devam etmeye hazırlanıyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan ve Mart 2018 ile Haziran 2018 tarihleri arasında 12 bölüm olarak yayınlanan Şahsiyet dizisi, yıllar sonra yeni bir sezonuna kavuşuyor.

Onur Saylak ve Hakan Günday'dan çıkan dizinin başrolünde yer alan Haluk Bilginer, Agâh Betyoğlu rolü ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Dizinin başrolünde Haluk Bilginer dışında, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. Ayrıca Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar, Hümeyra ve Alper Atak gibi destekleyici bir yardımcı oyuncu kadrosu bulunuyor.