Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti!
Gerçek adı Michael Benjamin olan 41 yaşındaki Haiti asıllı şarkıcı "Mikaben", Paris'teki Accor Arena'da verdiği konser sırasında sahnede yere yığılarak hayatını kaybetti.
"Mikaben" lakaplı Michael Benjamin, konser vermek için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
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Yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da üyesi olduğu grubu ile sahne alan Haitili şarkıcıyı binlerce kişi dinlemek için salonda yerini aldı.
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Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin salonda izlediği konserde ünlü şarkıcının, Ou Pati şarkısını seslendirirken birden yere yığıldığını ifade etti.
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Mikaben, sahnede şarkısını seslendirirken bir anda yere yığıldı. Mikaben'in sahnede düşüp kaldığında kalp krizi geçirdiği belirtildi.
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