Sahnede kazandığı parayı kumarda kaybeden Serdar Ortaç’ın hayatı film oluyor

Uzun zamandır sağlık problemleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Kendi filmim yapılıyor”

Ünlü şarkıcı, “Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum beni. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandırıyor. Hayatımı ben yazdım onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış” dedi.

MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

“Sol ayağıma bir daha inme indi”

52 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Sağlığım çok kötü, artık bisiklet süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme indi. Bir buçuk senedir binmiyorum. İnşallah geçer ama bu hastalıkta atak geçmez” diyerek sözlerini tamamladı.