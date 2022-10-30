Sahnede 29 Ekim coşkusu!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de bayram sevincini sahnede yaşadı.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’inci yılı, yurtta coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçılar da farklı şehirlerde verdikleri konserlerle bayram coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.
1 12
Gülben Ergen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram ilk önce Mandarin İzmir ‘de ardından da İstanbul Günay Restaurant sahneye çıktı.
2 12
Gülben Ergen güne özel hazırladıkları özel repertuvarındaki şarkıları seslendirdi.
3 12
Gecenin sonunda ise “Memleketim” şarkısı, “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” konuklarla hep bir ağızdan söyledi.
4 12