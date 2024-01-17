Şahin: “Kimsenin endişesi olmasın”

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörizm ve terör örgütlerinin yalnızca kanlı eylemlerden ibaret bir suç ve cinayet şebekeleri olmadığını vurgulayarak, "Terörizm uluslararası karanlık projelerin taşeronluğunu yapmaktadır, PKK terör örgütü de emperyalistlerin taşeronluğunu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Terörü bitirmek için sadece teröristlerle mücadele etmenin yeterli olmadığını, terörizmle mücadelenin topyekun mücadele olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Akçay, "Teröre ve teröriste yataklık eden, hamilik yapan, destekleyen, arka çıkan, göz yuman, açık ya da gizli iş birliği içinde olan, her türlü kaynak sağlayan bütün kişi, kurum, kuruluş, kesim, topluluk, cemaat ve benzeri unsurlarla topyekun ve koordineli bir şekilde mücadele edilmelidir." diye konuştu.

Akçay, "Terör kartını Türkiye'ye karşı bir tehdit aracı olarak kullanan ve varlığımızı hedef alanlara karşı milli güç unsurlarımız etkili ve caydırıcı olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Siyasi etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresinin Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan pek çok milletvekilinin "evet" demesiyle kabul edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medyadan paylaştığı CHP TBMM Grubu'nun terörle mücadele bildirisini hatırlattı.

Bunun TBMM'nin ortak bir iradesi olduğunu vurgulayan Usta, "Bu tezkere, CHP milletvekillerinin de ellerini kaldırarak 'evet' dediği, ortak tutumumuzu sergilediğimiz bir duruştu ancak ne hikmetse bu oylamadan sonra böyle bir tweet atma ihtiyacı hissedildi." dedi. Usta, bunun siyasi etik ve ahlak açısından da hiç doğru olmadığını söyledi.

Kimsenin endişesi olmasın

Emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili Usta, "Hiçbir emeklimiz endişe etmesin, gereken her türlü düzenlemeyi yapma gücüne sahibiz. 2024'te özellikle 11 ilimizde yaşadığımız depremin bütçemize getirdiği yükün de hafifletilmesiyle temmuzda SSK ve Bağkur emeklilerimizin bu konudaki beklentilerini çok daha iyi bir oranda karşılayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Üçüncü şahıslara teslim edilmemiştir

Depremde kaybolan çocuklarla ilgili İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olduğunu anlatan Usta, "DNA örnekleri alınarak, gerekirse fethi kabir kararları alınarak kayıp ailelerimizin çocuklarını bulması noktasındaki çalışmalar devam etmektedir. Şundan eminiz ki hiçbir çocuğumuz üçüncü şahıslara teslim edilmemiştir." diye konuştu.