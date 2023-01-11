Şahin: "Hekim çalışma özgürlüğü engellenmekte"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle doktorlara sadece bir hastanede ameliyat yapma yetkisi tanındığını anlatan Şahin, doktorların başka bir hastane ile sözleşme yapma hakkının ellerinden alındığını söyledi.

Yönetmeliğin Anayasa'daki kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Şahin, "Bu yönetmelik temelde Anayasa'ya aykırı bir düzenlemedir. Bu yönetmelik ile hem hekimlerimizin çalışma özgürlüğü engellenmekte hem de hastalarımızın hekim ve hastane seçme özgürlükleri yasaklanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.