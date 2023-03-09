Şahin: "Hatay'da çadır ihtiyacı hala karşılanmadı"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının 3 gün gerçekleştirilemediğini ileri süren Şahin, ekip ve alet edevat eksikliğinin bu duruma sebep olduğunu belirtti.

CHP'li Şahin, depremden bu kadar ağır zarar görülmemesinin ancak tedbirle mümkün olabileceğine işaret ederek, "Onlarca araştırma önergeleri verildi. Tespitlere rağmen hiçbir önlem almadık. Sadece müteahhitler mi sorumlu? Başka sorumlusu yok mu? Denetleyen kurum ve kuruluşlar nerede? Denetim yok. Kurumlarımızın içi boşaldı. Tıpkı bugün şehirlerimizin içinin boşaldığı gibi." ifadelerini kullandı.

Halen kayıp çocuklar ve cenazeler olduğunu dile getiren Şahin, "Not alanları biz de not alıyoruz. 'Helallik istiyoruz' dedi. O gidenler, öbür dünyada yakasına yapışacaklar. Helalliği kimden isteyeceğini bilmeli." sözlerini sarf etti.

"Hatay'da çadır ihtiyacı hala karşılanmadı." diyen Şahin, afet halinde devletin tüm ihtiyaçları ayrım gözetmeden karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, devletin, Hatay'da vatandaşların tuvalet ihtiyacını bile karşılayamadığını savunarak, şehre çadır, seyyar tuvalet ve duş gönderilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın harabe durumda olduğunu, 600-700 bin insanın Hatay'dan göç etmek zorunda kaldığını ifade etti. Şehrin depremin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen çadıra ihtiyaç duyduğunu dile getiren Güzelmansur, özel bankaların ildeki vatandaşların borçlarının faizlerini silmesini de istedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, iktidarın, Hatay'da depremden zarar gören vatandaşların her türlü kredi borcunu silmesini talep etti. Topal, Hatay'daki yaraları saracaklarını dile getirerek, "Hatay'ı yeniden inşa edeceğiz, yeniden medeniyetlerin beşiği yapacağız." dedi.