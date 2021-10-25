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Şahika Ercümen 100 metre dünya rekoru deneyecek

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen yarın tek nefeste kadınlarda ve erkeklerde 100 metre dünya rekoru kırmayı deneyecek.

Şahika Ercümen, yarın kırmaya çalışacağı dünya rekoru öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde de yer aldı. Milli dalışçı, Pi Kadın Kanserleri Derneği ile meme kanserine dikkat çekmek için meme kanseriyle mücadele eden kadınlarla dalış yaptı.

Dalış sırasında katılımcıların bileklerine bağladıkları pembe tüller, tüplü dalış ekipmanlarının üzerine bağladıkları pembe kurdeleler, kafalarına taktıkları pembe bandanalar ile pembe ve mor renkteki dalış maskeleri dikkati çekti.

Ekip sualtında "Gücümüz Kanserden Büyük" yazılı pankart açtı.

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