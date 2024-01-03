Sahibinden.com'dan domain iddialarına yanıt!

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor.

Sahibinden.com domaini kaptırdı mı?

Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştüğü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındığı iddia edilirken siteye sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor.

NETWORK SOLUTİONS LLC nedir?

Network Solutions, LLC, Amerika merkezli bir teknoloji şirketidir ve Ağustos 2018 itibariyle 6,7 milyondan fazla kayıtla 4. en büyük .com alan adı kayıt kuruluşu olan Web.com'un bir yan kuruluşudur.

Kuruluş tarihi: 1979, Virginia, ABD

Üst kuruluşu: Web com Group

Yan kuruluşları: MonsterCommerce, LLC, Namesecure.com LLC, InQuent Technologies, Inc., Central Registry Solutions, LLC

Satın alma tarihi: 27 Ekim 2011

Müşteri hizmetleri: 00 1 570-708-8788

Genel merkezi: Herndon, Virginia, ABD

Domain nedir?

Domain, en genel ifade ile web sitesinin adı ve adresidir. Kullanıcılar web sitesini bu alan adı ile tanırlar. Seçilen alan adının; "alanadi" olduğunu düşünürseniz, domain de "alanadi.com" ya da "alanadi.net" gibi web sitesine yönlendiren adreslerdir.

Domain süresi ne kadar?

Domain tescili uzantılara göre farklılık gösterebilse de genellikle 1 yıl ile 10 yıl arasında kayıt edilebilmektedir. Sadece tr uzantılı domain adresleri maksimum tescil edilmektedir. Tescil süresi bittikten sonra domain periyotlarına bağlı olarak domain adresleri boşa düşmektedir. Domain süresini uzatmayan kişiler 37. Gün sonunda cezalı işlem periyodunda cezalı işlem ücretini ödemek zorunda olurlar. Domain silinme işlemlerinden sonra yeni sahipleri sorgulayıp tescil edebilir.

"Sahibinden.com neden açılmıyor?"

Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Teknik bir sorun"

Sahibinden.com, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

"Alan adı kaptırdı" iddialarına yanıt

Sahibinden.com'dan "alan adı kaptırdı" iddialarına yanıt geldi. Sahibinden.com'un instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamasında" Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi/firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.